Turvallisten Kinder-munien valmistusmaa on selvitettävissä, kertoo Ruokavirasto. Aikaisemmin on tiedotettu Ferrero Scandinavia AB:n markkinoimien Kinder-tuotteiden takaisinvedosta. Nämä Belgian Arlonissa valmistetut tuotteet on vedetty markkinoilta, koska niiden epäillään aiheuttaneen useassa EU-maassa salmonellatapauksia.

Kinder-tuotteita valmistetaan myös muissa Ferreron tehtaissa. Näihin tuotteisiin ei ole liitetty samanlaisia epäilyjä, vaan tuotteet ovat saaneet olla myynnissä tavalliseen tapaan. Suomessa on markkinoilla ainakin Ferreron Puolan tehtaalla valmistettuja Kinder-tuotteita.

Kuluttaja voi helposti selvittää, onko tuote valmistettu Puolassa ja näin turvallinen syötäväksi.

Selvitystapoja on kaksi. Puolassa valmistetussa tuotteessa valmistuspaikka (Warszawa, Polonia) on merkitty selvästi.

Päiväysmerkinnän tyyli ja väri on eri kuin Belgiassa valmistetuissa tuotteissa. Puolassa valmistetun tuotteen päiväysmerkintä on oranssilla pohjalla oleva valkoinen teksti. Belgialaisvalmisteisen tuotteen merkintä on vaakatasossa, mustalla tekstillä valkoisella pohjalla.

Puolassa valmistetun tuotteen päiväysmerkintä on oranssilla pohjalla oleva valkoinen teksti. Kuva: Ruokavirasto

Esimerkkikuva Puolassa valmistetun Kinder-munan valmistuspaikkamerkinnästä. Tähän kuvaan on lisätty punainen alleviivaus valmistuspaikkamerkinnän kohdalle. Kuva: Ruokavirasto

Tässä näkyvissä kuvissa kuvattuihin tuotteisiin ei siis liity takaisinvetoa. Kuvat havainnollistavat Puolassa valmistettuja tuotteita, joita voi tämänhetkisen tiedon mukaan käyttää normaalisti.

