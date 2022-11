Kaupan omien tuotteiden myynnin kehitys on Keskon päivittäistavaratoimialan johtajan Ari Akselin mukaan vahvassa nousussa. Kuva: Pekka Peura

Viime vuosina on ollut monenlaista kriisiä ilmassa, mutta ruokakauppa on porskuttanut. K-ryhmä on tehnyt myös ruokakaupan siivittämänä hyvää tulosta.

Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtajan Ari Akselin mielestä hyvä menestys johtuu siitä, että on osattu elää ajassa ja tehdä asiakkaille tärkeitä muutoksia.