Ruokakasseja vähävaraisille oululaisille -keräys jatkuu, tiedottaa Oulun seurakuntayhtymä.

Huhtikuun lopulla aloitetun keräyksen tarkoituksena on auttaa koronakriisin koettelemia vähävaraisia oululaisia kotitalouksia, kuten esimerkiksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä.

Tiedotteen mukaan tavoitteena on saada kokoon 50 000 euroa. Keräys on voimassa niin kauan, että tavoitesumma saavutetaan. Tällä hetkellä koossa on noin 20 000 euroa.

– Oulun seurakuntiin tulee tällä hetkellä viestejä avuntarpeesta normaalia enemmän. Etenkin koulujen kesäloman aikaan voi perheissä olla pulaa ruuasta. Perheiden taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat asiat saattavat tulla viiveellä ja taloudellinen ahdinkotilanne saattaa jatkua kesän jälkeenkin, lapsi- ja perhetyön diakoni Kari Rekilä kertoo tiedotteessa.

Lahjoitukset toimitetaan perille Oulun seurakuntien diakoniatyöntekijöiden kautta.

– Kiitämme kaikkia keräykseen jo osallistuneita. Apua tarvitaan kuitenkin edelleen, Rekilä jatkaa.

Yhden ruokakassin hinta on 20 euroa. Keräykseen voi lahjoittaa haluamansa kokoisen summan.

Keräykseen voi osallistua Oulun seurakuntien verkkosivuilla.