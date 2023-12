Ruoka on monelle kyselyn mukaan tärkein joulutunnelmaa luova asia. Kuva: Leinonen Jukka

Joulutunnelman suomalaisille tekee jouluruoka, jopa siinä määrin, että se menee perheen ja ystävien kanssa vietetyn ajan edelle. Neljä viidesosaa vastaajista piti jouluruokaa tärkeimpänä joulutunnelman luojana kyselytutkimuksessa, jonka teki ruoan maahantuontiyritys Lejos.

Vuonna 2020 tehdyn kyselyn tulos ilmenee Tilastokeskuksen nyt kokoamasta Joulu tilastojen valossa -koosteesta.

Kaksi kolmesta Lejosin kyselyyn vastanneesta valitsi joulukinkun juhlapyhien ykkösruoaksi. Kinkun jälkeen suosituimmat joulupöydän appeet ovat juureslaatikot, riisipuuro, joulutortut sekä graavilohi ja muut graavikalat. Lihaa välttäville juureslaatikot olivat eniten joulutunnelmaa tuova ruokalaji.

Lihatiedotuksen vuonna 2022 teettämän tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista kotitalouksista aikoi ostaa joulukinkun.

Yhä useammat hankkivat joulupöytään valmisruokia. S-ryhmän mukaan valmiiden joululaatikoiden sekä rosollien myyntimäärät kasvoivat vuodesta 2018 vuoteen 2021 noin kymmeneksen.

Voi kuinka isi syö

Ikäpolvien välillä on Suomessa eroja siinä, millainen suuhunpantava joulutunnelman mieleen nostaa. Vanhemmille ikäpolville merkittävämpiä jouluruokia ovat perinteiset lämpimät ruoat ja suolaiset herkut. Nuoret sitä vastoin nostavat yhä enemmän esille makeat leivonnaiset, jälkiruoat, suklaat ja konvehdit.

Yleinen hintojen nousu voidaan nähdä myyntidatassa, sillä kuluttajat suosivat entistä enemmän edullisia ja keskihintaisia jouluruokia.

Päivittäistavarakauppaketju Lidl on tutkinut ruokasuosikkien lisäksi suomalaisen joulupöydän inhokkeja. Kyselytutkimuksen mukaan inhokkien kärjessä olivat meillä marsipaanisuklaa, liköörikonvehdit ja Vihreät kuulat. Vihreät kuulat kylläkin jakoivat mielipiteitä, sillä liki kolmannes vastaajista mainitsi ne suosikeikseen.

Isiltä loppuu vyö

Juomapuolella jouluisan mielentilan nostattaa meillä etenkin punaviini. Lejoksen Joulu on sun -tutkimukseen vastanneista yli kolmannes valitsi punaviinin joulupöydän suosikkijuomaksi. Glögiäkin kulauttaa mieluusti moni, mutta silti hanavesi, maito ynnä maitojuomat sekä olut ohittivat kyselyssä joulun kurkunkostukkeina glögin.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten suosikkiolut joulupöydässä on tumma lager. Sitä on jouluna tarjolla liki kolmanneksella vastaajista. Lähes yhtä monella on joulupöydässä vaaleaa lageria.

Alkon tuoreessa joulutiedotteessa ennakoitiin, että punaviiniä tullaan myymään tämän joulun sesongilla 1,8 miljoonaa litraa. Oluen ja samppanjan myyntiluvut paisuvat nekin jouluksi rutkasti tavanomaisesta.