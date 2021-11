Oulu

Sampsa Kovala kerää Foodora marketin hyllyistä tuotteet, jotka asiakas on tilannut. Kuva: Niina Hentilä

Innostus ruoan verkkokauppaa kohtaan ei ota laantuakseen.

Oulun markkinoilla aloitti vastikään uusi toimija, kun Foodora avasi Ouluun Foodora marketin.

– Kilpailuvalttimme on, että pystymme toimittamaan ruokakassin kotiin 15–25 minuutissa, Foodora marketin senior manager Jarno Lehtimäki kertoo.

Uusi toimija on otettu Lehtimäen mukaan vastaan ”tosi kivasti”, mistä kielii myös Foodora marketin varastolla perjantai-iltana toistuvasti kuuluva, uusista tilauksista kertova merkkiääni.

– Ideaali asiakkaamme on perheellinen, jolla on 1–2 lasta. Se on iso asiakaskunta. Kun taistellaan arjessa, käydään töissä ja on harrastuksia, ruokakauppa ei mahdu isoon kuvaan. Ne on hävittyjä minuutteja.

Foodora marketin varastopäällikkö Antti Uusitalo ja varastotyöntekijä Rosalie Bluemink ottavat tilauksia vastaan. Kuva: Niina Hentilä

Foodora marketista voi tällä hetkellä tilata 3 000 eri tuotetta. Lehtimäki myöntää, että kilpailijoilla on tällä hetkellä isompi valikoima, mutta kertoo Foodora marketin kasvattavan valikoimaansa koko ajan.

– Ensi vuoden strategiamme on lisätä myös palveluita niin, että saman platformin kautta löytyisi esimerkiksi kukkakauppaa, apteekkipalveluita tai elektroniikkakauppaa, ja tulevaisuudessa toimittaisimme myös niiden tuotteita kotiin.

K-kaupoissa edelleen kasvua

Keskon Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen kertoo, että ruoan verkkokauppa edelleen kasvaa, mutta kasvu on tasaantunut.

– Viime vuonna Pohjois-Suomen alueella K-ruokakauppojen verkkokauppa kasvoi 440 prosenttia. Se oli vielä suurempaa täällä kuin valtakunnassa keskimäärin. Koko valtakunnassa kasvua tapahtui 380 prosenttia. Ne ovat huimia lukuja.

Saarisen mukaan kasvua tapahtuu edelleen, mutta huomattavasti pienemmillä prosenteilla.

– Tammi–syyskuussa kasvua tapahtui 25 prosenttia.

Oulun alueella 16 K-ruokakauppaa harjoittaa verkkokauppaa, joista 11 ruokakaupalla on noudon lisäksi myös kotiinkuljetus käytössä.

Saarinen pitää kattavaa valikoimaa Keskon verkkokaupan vahvuutena.

– Pääsääntöisesti verkossa on aina sama valikoima kuin kivijalkakaupassa. Siellä on myös palvelutiskin tuotteita ja paikallisia tuotteita.

Toimitusajoissa Kesko ei tällä hetkellä pysty kilpailemaan esimerkiksi Foodoran kanssa, mutta Saarinen kertoo, että parhaillaan Etelä-Suomessa pilotoidaan pikatoimituksia.

– Viime vuoden jälkeen ne, jotka tottuivat käyttämään palvelua ovat jääneet käyttämään sitä. Asiakasryhmät ovat monipuolistuneet ja laajentuneet. Meillä on vakaa käsitys siitä, että ruoan verkkokauppa tulee ilman muuta kasvamaan seuraavat vuodet.

S-ryhmä vakiinnuttanut paikkansa

Osuuskauppa Arinassa ruoan verkkokauppa käynnistyi juuri ennen koronaviruspandemian alkua.

– Kasvu oli hurjaa. Verkkokaupan toiminta on vakiinnuttanut paikkansa omistajien keskuudessa, ja raju kehitys on tasaantunut rajoitusten vähentyessä, market ja erikoistavarakaupan toimialajohtaja Mikko Polso kertoo.

Ruoan verkkokaupan kilpailu on valtakunnallisesti kovaa, ja alueellisia eroja on Polson mukaan paljon. Verkkokaupan kannattavuus on haasteellista haja-asutusalueilla.

– Ostokriteerit ovat samat kuin kivijalassa: hinta ja valikoima. Tutun ja laajan valikoiman lisäksi Osuuskauppa Arinan verkkokaupasta ostavat arvostavat ostosta kertyvän bonuksen tuomia hyötyjä.

Kuluttajia kiinnostaa enenevässä määrin seurata omien ostojen vastuullisuutta. Polson mukaan S-ryhmän kaupoista ostamalla omien ostojen tarkastelu on helppoa.

– S-ryhmän uuden verkkokaupan alustan myötä pystymme tarjoamaan myös esimerkiksi kuukauden eteenpäin avautuvan toimituspäiväkalenterin, jolloin omiin tarpeisiin sopivien toimituspäivien suunnittelu on entistä helpompaa.