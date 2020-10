Louise Glückin teoksia ei vielä ole kokonaisuudessaan suomennettu, mutta kääntäjä Anni Sumari työskentelee jo käännösten parissa.

Vuoden 2020 kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa yhdysvaltalainen runoilija Louise Glück. Hän on kirjallisuuspiireissä arvostettu ja Yhdysvalloissa moneen kertaan palkittu kirjailija, mutta eurooppalaiselle yleisölle ehkä hiukan tuntemattomampi nimi.

Ruotsin Akatemian Nobel-komitea luonnehti palkittua sanomalla, että hän onnistuu yhdistämään teoksissaan omaelämäkerralliset, perhesuhteisiin liittyvät tarinat kristallinkirkkaasti universaaleihin, antiikin myyteistä ammentaviin teemoihin.

Nobelin kirjallisuuspalkinnon historiasta kirjankin julkaissut filosofian tohtori Sanna Nyqvist arvioi, että Glück on neutraali valinta palkinnon saajaksi Ruotsin Akatemian myrskyisten vuosien jälkeen. Henkilökohtaisesti hän iloitsee siitä, että palkinto nostaa esiin myös suurelle yleisölle tuntemattomia kirjailijoita eikä vain ennalta tunnettuja nimiä. Hän odottaa suomennoksia.

– Toistaiseksi vain yksittäisiä Glückin runoja on ilmestynyt suomeksi Anni Sumarin kääntämänä yhdysvaltalaisen runouden antologiassa Merenvaahdon palatsi (Aviador kustannus).

Pieni Enostone-kustantamo on sattumalta parhaillaan valmistelemassa suomennosta Louise Glückin tuoreimmasta teoksesta Faithful and Virtuous Night (2014). Anni Sumari suomentaa sitä nimellä Uskollinen ja hyveellinen yö. Nobel-palkitun teoksen osuminen pienen kustantamon julkaisuohjelmaan on melkoinen paukku ja panee aikataulut uusiksi.

– Kirjan piti alun perin ilmestyä ensi vuonna, mutta selvitetään, saadaanko se jo tänä vuonna ulos, sanoo kustantaja Kalle Niinikangas.

Nobelin kirjallisuuspalkinto on edellisen kerran annettu runoilijalle vuonna 2016. Silloin sen sai lauluntekijä Bob Dylan. Sitä edellinen palkittu runoilija oli ruotsalainen Tomas Tranströmer. Huomionarvoista on, että Louise Glück sai jo aiemmin tänä vuonna Ruotsissa Tomas Tranströmerin nimeä kantavan runopalkinnon.

Runoilija Louise Glück (vas.) on saanut kotimaassaan useita merkittäviä palkintoja. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama palkitsi hänet vuonna 2015 National Humanities -mitalilla.

Runoilija Louise Glück on syntynyt New Yorkissa vuonna 1943. Hän on julkaissut toistakymmentä runokokoelmaa sekä esseitä. Esikoiskokoelma Firstborn on vuodelta 1968. Yhdysvalloissa hän on saanut lukuisia merkittäviä kirjallisuuspalkintoja, mutta esimerkiksi ranskaksi, italiaksi saati suomeksi hänen teoksiaan ei juuri ole käännetty. Nobelin palkinto voi muuttaa tilanteen.

Hänen teoksiensa teemoja ovat usein olleet perhesuhteet, traumat ja luonto, joista hän punoo yleisinhimillisiä kuvia.

Sanna Nyqvist huomauttaa, että Glück oli odotetunlainen palkinnonsaaja, vaikka hänen nimensä ei ole esiintynyt ennakkoveikkauksissa: Hän on nainen, kuten ennakkoon odotettiin, hän on runoilija, häntä on arvostettu kirjailijana, eikä hänen henkilöhistoriaansa liity tiedossa olevia kiistoja, kuten viime vuonna kävi Peter Handken kohdalla.

Se, että Glück on hyödyntänyt runoudessaan antiikin myyttejä, istuu niin ikään Nobel-komitean linjaan.

– Palkitut ovat usein olleet henkilöitä, jotka ammentavat länsimaisesta kulttuuriperinnöstä, Nyqvist sanoo.

Nobelin kirjallisuuspalkinnon ympärillä on jo parin kolmen vuoden ajan menty skandaalista toiseen. Viime vuonna jaettiin sekä vuosien 2018 että 2019 palkinnot, koska edellinen jäi jakamatta Ruotsin Akatemiaa ravisuttaneen häirintäskandaalin takia.

Vuoden 2018 palkinnon sai puolalainen Olga Tokarczuk. Vuoden 2019 palkinto annettiin itävaltalaiselle Peter Handkelle. Handken palkitseminen ei varsinaisesti rauhoittanut kuohuntaa, vaan päinvastoin nosti esiin keskustelun kirjallisuuden etiikasta. Handke tunnetaan sympatioistaan sotarikoksista syytettyihin serbijohtajiin.

Handken palkitsemisen takia kaksi Nobel-komitean kirjallisuusasiantuntijaa jopa jätti paikkansa viime vuoden lopussa. Palkinnosta päättävän komitean kokoonpanoa uudistamalla oli tarkoitus nimenomaan puhdistaa ilmaa ja rauhoittaa tulehtunutta tilannetta, mutta toisin kävi.

Glück on jo ilmoittanut ottavansa palkinnon vastaan, joten ainakin siltä osin myrsky olisi laantumassa. Viime vuosina oli jo epäilyksiä, ottavatko palkitut palkinnon vastaan ryvettyneeltä instituutiolta.

Palkintoon liittyviä juhlaillallisia ei tänä vuonna järjestetä pandemian takia. Sen sijaan palkitut pitävät juhlaesitelmänsä videon välityksellä.