Saamelainen runoilija ja muusikko Niillas Holmberg on Runeberg-palkintoehdokkaana esikoisromaanillaan Halla Helle. Kuva: Marek Sabogal

Vuoden 2022 Runeberg-palkinnosta kisaa ennätykselliset kymmenen suomalaista vuonna 2021 julkaistua kaunokirjallista teosta.

Ehdokkaat ovat Niillas Holmberg: Halla Helle (Gummerus), Anneli Kanto: Rottien pyhimys (Gummerus), Kaj Korkea-aho: Röda rummet / Punainen huone (Förlaget / Otava) suom. Laura Beck, Susinukke Kosola: Turkoosi vyöhyke (Sammakko), Martina Moliis-Mellberg: Falk (Schildts & Söderströms), Emma Puikkonen: Musta peili (WSOY), Kaija Rantakari: Salit (Poesia), Matias Riikonen: Matara (Teos), Quynh Tran: Skugga och svalka / Varjo ja viileys (Förlaget / Teos) suom. Outi Menna sekä Suvi Valli: Hallittua kaatumista ja muita ruumiin kielen asentoja (Poesia).

Ehdokasteokset on valinnut kolmihenkinen kirjallisuudenalan ammattilaisraati, johon kuuluivat tänä vuonna kirjailija Johanna Hulkko, kriitikko Vesa Rantama ja kirjallisuustoimittaja Camilla Lindberg.

Raati valitsi palkintoehdokkaat 284 teoksen joukosta, mikä on ennätyksellisen suuri määrä.

Palkintosumma on 20 000 euroa

Runeberg-palkinnon voittajan valitsee ehdokkaiden joukosta kolmihenkinen palkintoraati. Sen muodostavat kirjailija Marja-Leena Tiainen, kriitikko Merja Leppälahti ja pohjoismaisen kirjallisuuden väitöskirjatutkija Hanna Lahdenperä.

Runeberg-palkinnon voittaja julkistetaan Runebergin päivänä 5. helmikuuta 2022. Voittajan julkistus lähetetään suorana live stream -lähetyksenä.

Runeberg-palkinto on avoin kaikille suomalaisille kaunokirjallisille teoksille. Se on jaettu tähän mennessä 35 kertaa ja voittajateoksiksi on noussut romaanien lisäksi novelli- ja runokokoelmia. Palkinto on perustettu vuonna 1986. Palkintosumma on 20 000 euroa.