Oulu Sinfonian ylikapellimestari Rumon Gamba jatkaa tehtävässään vielä ainakin vuoden 2026 loppuun saakka. Kuva: Jarmo Kontiainen

Brittiläinen Rumon Gamba jatkaa Oulu Sinfonian ylikapellimestarina vielä ainakin vuoden 2026 loppuun saakka.

Gamba on toiminut Oulu Sinfonian ylikapellimestarina vuoden 2022 alusta saakka. Hän on solminut orkesterin kanssa jatkosopimuksen, joka sisältää vuodet 2025–2026 ja optiona myös vuodet 2027–2028.

Hän johtaa Oulussa vähintään kahdeksan viikkoa vuodesta ja vastaa orkesterin taiteellisesta suunnittelusta intendentin kanssa.

Intendentti Maija Kuusisto iloitsee Gamban kanssa jatkuvasta yhteistyöstä.

– Oulu Sinfonian riveihin on tullut viime vuosien aikana runsaasti uusia muusikoita. On ollut ratkaisevan tärkeää, että Gamban kaltainen kokenut kapellimestari on työskennellyt orkesterin kanssa tässä inspiroivassa murrosvaiheessa ja haluaa sitoutua orkesterin kanssa työskentelyyn jatkossakin, Kuusisto toteaa.

Aiemmin Gamba on toiminut Ruotsin Umeåssa toimivan Norrlannin oopperan, tanskalaisen Aalborgin sinfoniaorkesterin sekä Islannin sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina.

Gamba on uransa aikana levyttänyt runsaasti ja ollut Grammy-ehdokkaana kahdesti levytyksistään Chandos Records -levymerkille. Oulu Sinfonian ja Gamban ensimmäinen yhteinen levy Overtures from Finland ilmestyi elokuussa 2023.