RSV on jokavuotinen tauti, mutta nyt sitä on liikkeellä runsaasti Oulun seudulla. Kuva: Maiju Torvinen

Oulun seudulla on liikkeellä sekä RS-viruksen että influenssan aiheuttamaa korkeakuumeista tautia.

Infektioyksikön ylilääkäri Teija Puhto OYSista kertoo, että influenssapotilaiden määrä sairaalassa on hieman laskussa, mutta RS-viruspotilaiden määrä nousee.

– Molempien tautien vuoksi potilaita on sairaalassa, aikuispuolella on enemmän influenssaa ja lasten puolella RSV:tä, Puhto kommentoi.

RSV-tautia potevia otetaan OYSiin sisään keskimäärin 6–8 viikossa. Valtaosa heistä on pienia lapsia, joilla on henki ahtaalla hengitystie-infektion aiheuttaman sairauden vuoksi. Lisäksi sairaalaan on joutunut perussairaita aikuisia.

RSV on jokavuotinen tauti, mutta nyt se jyllää äkäisenä Oulun seudulla.

Puhto selittää, että koronarajoitusten vuoksi lapset eivät sairastaneet niin paljon.

– Kun RSV:tä ei ole muutamaan vuoteen sairastettu, se tuleekin sitten vähän rajumpana. Nyt todella moni lapsi sairastaa kaikki mahdolliset liikkeellä olevat räkätaudit, Puhto kommentoi.

Hoitoon, jos henkeä ahdistaa

Erittäin helposti tarttuvaa RSV-tulehdusta ei voi oireiden perusteella erottaa muista virusten aiheuttamista hengitysteiden tulehduksista, kuten influenssasta.

Lievä RSV-tartunta paranee yleensä itsestään. Siihen ei ole varsinaista lääkettä, mutta tautia voi lievittää oireenmukaisesti. Oireileva tauti on tärkeä sairastaa kotona, jotta ei altista riskiryhmiä tartunnalle.

– Kotona kannattaa sairastaa niin kauan kun on kuumeeton ja oireet ovat vähentymässä. Joillakin saattaa olla taudissa pitkä jälkiyskä.



Hoitoon kannattaa hakeutua silloin, jos yleisvointi menee huonoksi ja henkeä ahdistaa. Pienten sairastavien lasten kanssa kannattaa olla tarkkana.



Puhto uskoo, että RSV-tapaukset alkavat helmikuun aikana pikkuhiljaa vähenemään samoin kuin influenssa A-tapaukset. Toisaalta B-influenssa iskee tyypillisesti maalis-huhtikuussa.

Koronahuippua ei odoteta

Koronatilanne on helpottanut Oulussa rankan viime syksyn jälkeen.

Menneinä vuosina koronatapaukset tekivät nousun syksyisin ja keväisin. Puhto ennakoi, että tämän kevään tautihuippu jää aikaisempaa lievemmäksi.

Niin moni sairasti koronan viime syksynä ja riskiryhmät on rokotettu. Vastustuskykyä taudille siis riittää yhä kevään aikana.