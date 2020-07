Arkistokuva. Rovaniemen Someroharjulla varuskunnassa työnskentelevällä on todettu koronavirustartunta. Kuva: Anssi Jokiranta

Rovaniemellä on todettu koronavirustartunnat päiväkodissa ja varuskunnassa.

Toinen tartunnoista on Poropolun päiväkodissa, Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio kertoo.

Altistuneiden määrää selvitetään ja terveydenhuolto on yhteydessä altistuneisiin.

Vainion mukaan yhteydenotot tehdään "matalalla kynnyksellä."

– Toimenpiteisiin on ryhdytty tänä aamuna ja vanhempia on tiedotettu asiasta, Vainio sanoo.

Kaupunginjohtajan mukaan päiväkodin toiminta jatkuu, eikä hoidossa olevia lapsia siirretä toisiin päiväkoteihin.

Rovaniemen kaupungin tiedotteen mukaan Poropolun päiväkoti on vuoropäiväkoti, jossa on kesäaikaan töissä noin 15 henkilöä ja lapsia on hoidossa päivittäin keskimäärin 50.

Jos lapsi määrätään karanteeniin tai vanhemmat haluavat tapauksen takia hoitaa lapsiaan kotona, he voivat hakea vapautusta varhaiskasvatusmaksuista kahden viikon karanteenin ajalta.

Koronavirukselle altistuneet asetetaan kahden viikon karanteeniin.

Infektiotautien ylilääkäri Markku Broas sanoo, että lapsen altistuminen ei automaattisesti tarkoita koko perheen asettamista karanteeniin.

–Vain altistunut on karanteenissa. Mutta jos kuka tahansa alkaa oireilla, kaikki testataan.

Broas kertoo, että karanteeniin asetettujen määrä on 33 henkilöä.

Lapset saavat koronasta vain harvoin oireita. He voivat kuitenkin levittää virusta siinä missä aikuisetkin, infektioylilääkäri toteaa.

Toinen tartunta varuskunnassa

Rovaniemen koronaketjun toinen tartunta on todettu Puolustusvoimien Rovaniemen varuskunnassa työskentelevällä henkilöllä.

Varuskunnan työntekijöistä 32 on altistunut koronavirukselle ja he ovat sen seurauksena siirtyneet etätöihin.

– Korostan, että varusmiehet eivät ole altistuneet, Rovaniemen varuskunnan päällikön sijainen, everstiluutnantti Jussi Ylimartimo kertoo.

Altistuneet määrätään karanteeniin 14 vuorokauden ajaksi.

Varuskunta on koko koronakevään työskennellyt erityisjärjestelyin. Henkilökunnasta noin puolet on ollut etätöissä.

– Onneksi nyt on kesäloma-aika, ja henkilökuntaa on tavallista vähemmän muutenkin töissä, Ylimartimo sanoo.

Altistuneille tehdään koronatestit.

Varuskunnan tapaus liittyy samaan ketjuun Rovaniemen Porokadun päiväkodin koronavirustapauksen kanssa.