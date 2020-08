Juomavesi on keitettävä Napapiiri-Olkkajärvi-Nivavaara-Syväsenvaara-Norvajärvi-Poikajärvi alueille. Napapiirillä sijaitsevasta vesisäiliöstä otetuissa näytteissä havaittiin koliformisia bakteereja.

Napapiirin Vesi Oy:n tiedotteen mukaan vesisäiliö on poistettu käytöstä ja verkoston desifiointi on aloitettu torstaina 6.8. Vedessä voi esiintyä kloorin hajua ja makua, mutta vesi on käyttökelpoista keittämisen jälkeen.

Kaikkea juomavettä ja ruuanlaittoon käytettävää vettä on keitettävä 5–10 minuuttia. Pesuvettä voi käyttää normaalisti.

Keittokehotuksen jatkosta tiedotetaan lisää iltapäivällä perjantaina 7.8.

Talousvedessä esiintyvät bakteerit kertovat veden pilaantumisesta. Koliformisten bakteerien esiintyminen vesilaitoksen jakamassa vedessä on merkki vedenkäsittelyn ja varsinkin desinfioinnin puutteellisuudesta. Koliformisten bakteerien esiintyminen voi kieliä myös pintavesien pääsystä kaivoon, kaivon kasvittumisesta tai maa-aineksen joutumisesta vesijohtoverkostoon. Hyvässä talousvedessä ei koliformisia bakteereita ole osoitettavissa.

Katso kartoista alueet, joilla vettä tulee keittää:

Alue Nivavaarassa, jossa vettä kehotetaan keittämään.

Alue Norvajärvellä, jossa vettä kehotetaan keittämään.

Toimi näin Talousveden käyttöohjeet saastumisen aikana Keitä kaikki juotavaksi tai ruuanlaittoon tarkoitettu vesi. Riittävä veden keittoaika on 5–10 minuuttia. Mikäli vesi kiehuu ja tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydessä, sitä ei tarvitse erikseen keittää. Kahvinkeittimessä tai vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi. Huuhtele vihannekset ja salaatit keitetyllä, jäähdytetyllä vedellä. Muista keittää myös mehun laimentamiseen ja jääkuutioiden tekemiseen käytettävä vesi. Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää. Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamiseen, peseytymiseen ja WC:n huuhteluun voit käyttää hanavettä aivan normaalisti. Huolehdi siitä, että pestyt astiat ja esimerkiksi leikkuualustat kuivuvat kunnolla ennen käyttöä.

Juttua korjattu kello 19.30: Kyse ei ole kolioformisista vaan koliformisista bakteereista. Juttuun lisätty tietoa koliformisista bakteereista.