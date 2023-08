Markus H. Korhonen on laihtunut reilun vuoden aikana 30 kiloa. Taannoisen vammautumisen vuoksi jotkin asiat, kuten älykännykän hipaisutoiminto, ovat ongelmallisia. Siksi hän luottaa peruspuhelimeen. – Tykkään, että lehti on lehti, kirja on kirja ja puhelin on puhelin.

Kuva: Tiina Wallin