OULU

Lahjakkaalla juoksijalla Ronja Koskelalla on jännät paikat. Talven mittaisen tauon jälkeen hän on palannut kisakentille, ja hyvin menee. Viime viikonloppuna Koskela paransi omaa ennätystään reilulla sekunnilla 800 metrillä Kuortaneella käydyissä kisoissa.

19-vuotiaiden MM-raja jäi enää reilun puolen sekunnin päähän. Uusi rajan rikkomisyritys on edessä tänä viikonloppuna Oulussa käytävissä Valkean kaupungin kisoissa.

– Kuortaneella meni hyvin, mutta on ristiriitaiset fiilikset. Enkka parani, mutta rajasta kuitenkin jäin. Kisakausi on lähtenyt kuitenkin hyvin käyntiin, eikä ole valittamista, Koskela tuumaa.

Ronja Koskela piti viime talvena taukoa kilpailemisesta. Kesäkausi on lähtenyt ennätyksillä käyntiin. Kuva: Laura Seppä

Kuivasjärven Auraa edustava nuori juoksija etenee nyt uuden valmentajan ohjauksessa. Valmentajana aloitti talvella Teija Virkberg, ja yhteistyö on lähtenyt sujuvasti käyntiin.

Urheilun lisäksi Koskela paiskii töitä toimistotyöntekijänä oululaisessa Kipulihakset-yrityksessä, joka toimii hieronta-alalla. Hän kiittelee työnantajaansa kannustamisesta ja joustamisesta. Urheilu kuuluu Koskelan elämään hyvin täysipainoisesti.

– Annan itsestäni kaiken, mitä pystyn. Kisakaudella kisat määräävät aika paljon arkea, Koskela toteaa.

Jatkuvasti nopeampi

Päämatkaksi on muotoutunut jo viimeisen parin vuoden mittaan 800 metriä, mutta Koskela juoksee edelleen myös 400 metrin matkaa. Hän on parantanut tuloksiaan jatkuvasti ja toivoo, että MM-raja menisi rikki ainakin jommalla kummalla matkalla. 400 metrillä Koskelan tulisi karistaa vielä 0,35 sekuntia. Nyt tähtäimessä on kuitenkin 800 metrin raja.

– Molemmilla matkoilla rajat ovat lähellä ja saavutettavissa, kun kaikki osuu hyvin, ja on hyvä päivä, Koskela sanoo.

Ronja Koskela pyrkii rikkomaan 19-vuotiaiden MM-rajan 800 metrin juoksussa Valkean kaupungin kisoissa Oulussa. Kuva: Laura Seppä

Nuorten MM-kisat käydään kesällä Kolumbiassa. Samaan aikaan kisataan Suomessa Kalevan kisat. Taso on Koskelan mukaan hyvin tasainen ja halu kisapaikoille on kova.

– Juoksun aikana pitää olla koko ajan hereillä, tarkkailla mitä muut tekevät. Pitää taistella siitä, että saa hyvän paikan. Joka kisa on myös erilainen. Kasilla vaikuttaa taktiikka, ja täydellinen suoritus vaatii kaiken nappiin, väliajat, kierrosajat, kiihdytykset, kaiken, Koskela huomauttaa.

Kisasuoritusta voi suunnitella etukäteen, mutta koskaan ei voi silti tietää, millainen juoksusta tulee. Juoksija voi joutua vaikka vetopaikalle kärkeen, tai jos taistellaan sijoituksista, ei ajasta, ensimmäinen kierros voi olla mateluvauhtia.

Rentoa juoksua

Ennen kauden ensimmäisiä kisoja Koskelalla ei ollut juuri tavoitteita, sillä takana on poikkeuksellinen talvi. Hän jätti hallikauden kisat kokonaan väliin ja keskittyi ylioppilaskirjoituksiin. Lisäksi tuli sairastettua korona.

– Oli yllätys, että kunto on näin hyvä. Oli hyvä, kun en odottanut itseltäni paljoa, ei ollut paineita. Toivottavasti ei nyt mene ylisuorittamiseksi, kun tiedän, että olen hyvässä kunnossa. Juoksu on silloin mennyt yleensä hyvin, kun se on lähtenyt rennosti, Koskela toteaa.

Tulokset ovat vuosien varrella ottaneet harppauksia. Koskela muistaa, kuinka alkuaikoina saattoi ajasta lähteä jopa 15 sekuntia pois. Hän juoksi aiemmin monipuolisesti kaikkia lajeja, myös aitoja. Koskelalla on myös jalkapallo-tausta.

Uran varrelle on mahtunut myös haasteita. 14-vuotiaana Koskela sai rasitusmurtuman esiasteen. Kului kokonainen vuosi säästöliekillä.

– En pystynyt tekemään mitään täräyttävää. Olin tosi harmissani. Treeneissä piti aina tehdä jotakin korvaavaa, mutta halusin pysyä mukana. Kisareissuillakin olin huoltotiimissä mukana. Tajusin, että urheilu on tärkeää itselle, että se on muutakin kuin harrastus. Samalla tilanne pakotti myös tajuamaan, että elämässä pitää olla muutakin kuin urheilua, Koskela huomauttaa.

Nykyään hän myös valmentaa junioreita parina iltana viikossa.

– Se on leikkimielistä ja älyttömän mukavaa, Koskela sanoo.

Kipinä urheilua kohtaan syttyi hänellä itselläänkin jo lapsena. Koskela muistaa saavuttamansa menestyksen koulujenvälisistä kisoista.

– Muistan sen onnistumisen tunteen. Tuntui mahtavalta, kun pystyi ylittämään itsensä. Samanlaista fiilistä ei saa mistään muualta.

Nyt lukion jälkeen on edessä hyvin todennäköisesti välivuosi. Koskela aikoo miettiä, mitä jatkossa haluaa opiskella, urheilee ja tekee töitä.

– Olen aina ajatellut niin, että katsotaan, miten seuraava kausi menee ja mihin rahkeet riittää. Aika näyttää, mitä haluan lähteä tavoittelemaan. En stressaa, vaan urheilen ja elän hetkessä, Koskela toteaa.

Ennätyksiä 800 metrillä 2.07.61. 400 metrillä 54.46.