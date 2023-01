Oulu Roller Derbyssä on pistetty kuluneena syksynä isompaa vaihdetta silmään. Seuran A-joukkue on yksi viidestä joukkueesta, jotka pelaavat kaudella 2022–2023 lajin SM-sarjaa. Kaksi ottelua on jo pelattu ja kolmannen kerran SM-sarjan joukkueita kohtaa Ouluhallin parketilla tulevana lauantaina.

Roller Derbyn SM-sarja etenee siten, että kaikki joukkueet kohtaavat toisensa kerran.