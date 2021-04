Suomessa on nyt jaettu miljoona koronarokotusta. Koska rokotteita on kuluvalla viikolla saatu Suomeen enemmän, on Oulussakin voitu kasvattaa tahtia. Tällä viikolla on jo rokotettu neljässä päivässä jopa tuplasti aikaisempaa enemmän eli reilut 3 000 henkeä.

Muutos on melkoinen, sillä tähän asti on viikkotasolla saatu rokotteita Ouluun jaettavaksi vain 1 500–1 800 annosta.