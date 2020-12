Ei meistä kukaan varmasti olettanut, että vuosi 2020 vietettäisiin näin.

Moni tekee töitä kotona, ison osan vuodesta olemme vältelleet ihmiskontakteja, kulkeneet kaupassa maskit kasvoilla. Olemme pitäneet turvavälejä ja pesseet käsiä. Samalla kuitenkin väsymystäkin turvatoimiin ja rajoituksiin on alkanut syntyä. Tartunnat ovat nousussa. Vuosi on ollut pitkä ja raskas, ja väsymys on inhimillistä. Vielä pitäisi jaksaa, jotta pidämme kaikki turvassa.