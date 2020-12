Helsinki

Kuvassa olevassa pullossa on viisi 0.3 millilitran annosta juuri EU:ssa myyntiluvan saanutta Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta. Kuva: ABIR SULTAN

Ensimmäiset koronarokotukset Suomessa pääsevät pitkän odotuksen jälkeen pian alkamaan.

Euroopan komissio antoi maanantaina myyntiluvan Pfizerin ja Biontechin kehittämälle koronarokotteelle EU:n alueella. Komissio teki päätöksensä nopeasti sen jälkeen, kun Euroopan lääkevirasto kertoi puoltavansa rokotteen käyttöä.

Suomessa annetaan vielä erillinen valtioneuvoston rokotusasetus tiistaina. Näiden päätösten myötä itse rokotusten on tarkoitus alkaa joulunpyhien jälkeen 27. joulukuuta.

Rokotteita saapuu osissa, ja niitä on aluksi saatavilla vain vähän. Suomessa ensimmäisenä on tarkoitus rokottaa hoitohenkilökuntaa. Myöhemmin rokotukset laajenevat muihin väestöryhmiin.

Euroopan lääkeviraston pääjohtaja Emer Cooke sanoi tiedotustilaisuudessa, että rokotteesta huolimatta pandemian käännekohta ei ole vielä saapunut. Hän huomautti sen vaativan paljon aikaa, että kaikki unionin asukkaat saadaan rokotettua ja tartuntojen määrät painumaan.

– Noudattakaa terveysviranomaisten ohjeita, käyttäkää maskeja, peskää käsiänne ja pitäkää etäisyyttä. Rokotteet eivät yksin ole hopealuoti, joka mahdollistaa paluun normaaliin elämään, mutta tämän ensimmäisen rokotteen hyväksyminen on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, Cooke sanoi.

Sivuvaikutukset lieviä ja ohimeneviä

Kyseessä on ensimmäinen uutta koronavirusta vastaan kehitetty rokote, joka sai käyttöluvan unionin alueella.

Aiemmin Pfizerin ja Biontechin yhdessä kehittämä rokote on saanut käyttöluvan muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa, joissa rokotukset sillä on jo aloitettu. Lisäksi rokote on saanut käyttöluvan muun muassa Meksikossa, Kanadassa ja Saudi-Arabiassa.

Rokote tarjoaa koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan 95-prosenttisen suojan. Se on osoittautunut tehokkaaksi myös riskiryhmien, kuten astmaa tai diabetesta sairastavien keskuudessa.

Vielä on epäselvää, estääkö rokote myös viruksen leviämistä, eli voiko rokotettu henkilö välittää koronavirusta eteenpäin.

Lääkevirasto korosti rokotteen turvallisuutta nopeasta kehitysaikataulusta huolimatta. Mahdolliset sivuvaikutukset ovat olleet lieviä ja muillekin rokotteille tyypillisiä, ja ne ovat kestäneet lyhyen aikaa. Niitä ovat voineet olla esimerkiksi kipu rokotusalueella sekä väsymys ja kuume. Rokotteen turvallisuutta seurataan myös käytön aikana.

Raskaana oleville naisille suositellaan tapauskohtaista harkintaa rokotteen ottamisessa, koska raskaana olleita ei ollut koeryhmissä riittävästi.

Muiden yhtiöiden rokotteet käsittelyssä

Jokaiselle rokotettavalle annetaan kaksi annosta, joiden välillä on oltava kolme viikkoa. Rokote on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille.

Myös muut lääkeyritykset ovat kehittäneet rokotteita koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Niiden käyttöluvat käsitellään erikseen. Lääkeviraston suositusta lääkeyhtiö Modernan rokotteen käyttöluvasta odotetaan loppiaisena.

Pfizerin ja Biontechin rokotteessa huomattavaa on sen tarvitsema alhainen säilytyslämpötila. Rokote vaatii säilytykseen –70 asteen lämpötilan.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Fimea järjestävät yhteisen tiedotustilaisuuden rokotusten käynnistymisestä ja epidemian tilannekuvasta tiistaina kello 12.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 20.45.