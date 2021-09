Rokotustilanteessa voi jakaa vaikka ämpäreitä tai kakkukahvit, jos se innostaa ihmisiä ottamaan terveyden kannalta tärkeän koronarokotteen. Näin ajattelee Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Kuva: Lännen Media

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) torjuu palkintoihin turvautumisen kansalaisten houkuttelemiseksi koronarokotuksiin.

Pienimuotoisia kannusteita on käytetty ainakin Kainuussa, missä Kuhmon Osuuspankki on lahjoittanut ensimmäisen rokotuksen ottajille 20 euron arvoisen lahjakortin, jolla on voinut ostaa pitsaa tai polttoainetta.