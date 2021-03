Ajatus koronarokotusten kohdentamisesta toisella tavalla herättää Kalevan lukijoiden keskuudessa huolta ja epävarmuutta. Kuva: ETIENNE LAURENT/EPA

Hallituksen aikeet koronarokotusten alueellisesta painottamisesta saavat Kalevan lukijoilta tyrmäyksen. Kalevan kyselyyn verkossa vastanneista yli tuhannesta henkilöstä kolme neljästä torjui ajatuksen jakoperusteiden muuttamisesta. Yhdellä neljäsosalla löytyi ymmärrystä myös epidemiatilanteen huomioimiselle rokotejakelussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on todennut, että hallitus on valmis muuttamaan koronarokotusten painottamista pahimmille epidemia-alueille sen jälkeen, kun riskiryhmät on saatu rokotettua. Pahin tilanne on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.