Rokotetutkija Mika Rämet on Oulun yliopiston Vuoden alumni 2023. Kuva: Oulun yliopisto

Suomen rokotetutkimuksen lääketieteellinen johtaja Mika Rämet on valittu Oulun yliopiston Vuoden alumniksi 2023. Nimitys julkistettiin Oulun yliopistogaalassa perjantai-iltana.

Tiedotteen mukaan valinnan perusteena ovat Rämetin merkittävät kansalliset ja kansainväliset ansiot tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden alalla.

Rämet valmistui Oulun yliopistosta lääketieteen tohtoriksi vuonna 1998. Hän on lastenlääkäri ja neonatologi eli vauvojen ja ennenaikaisesti syntyneiden lasten sairauksiin ja ongelmiin erikoistuneeksi lääkäri. Rämet toimi kokeellisen immunologian professorina vuosina 2008–2012 ja Oulun yliopiston lastentautiopin professorina vuosina 2013–2020. Rämetillä on pitkä kokemus immunologian perustutkimuksesta ja rokotekehityksestä, kuten tuberkuloosirokotteen tutkimuksesta.

Perusteluiden mukaan Rämet on edustanut poikkeuksellista huippuosaamista sekä kliinisessä työssä että tutkimuksessa. Hänen työnsä on vaikuttanut lasten terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn eri puolilla maailmaa. Kansainvälisten tutkimus- ja kehittämistehtävien ohella hän on toiminut opettajana sekä osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Gaalassa vuoden opiskelijana palkittiin lääketieteen ensimmäisen vuoden opiskelija Jerry Nguyen. Hänen kehutaan tukevan muita alkuvaiheen opiskelijoita opiskeluun ja yliopistoyhteisöön kiinnittymisessä läsnäolollaan ja opiskeluvinkeillään.