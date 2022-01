Ihmisiä jonottamassa koronarokotukseen Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Kuva: Kim Ludbrook

Noin vuosi sen jälkeen, kun ensimmäisiä koronarokotuksia alettiin antaa, on maailman väestöstä noin 58,1 prosenttia saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Rokotusasteessa on kuitenkin ammottava kuilu eri maiden välillä: matalan tulotason maissa vähintään yhden annoksen on saanut vain 8,4 prosenttia ihmisistä.

Tilanne on erityisen ankea Afrikassa. Mantereen asukasluvultaan suurimmista maista Nigeriassa vain 4,6 prosenttia on saanut vähintään yhden annoksen, ja Etiopiassa 7,9. Etiopialaisista vain runsas prosentti on saanut täyden rokotussarjan. Kongon demokraattisessa tasavallassa vain 0,25 prosenttia väestöstä on saanut vähintään yhden rokotuksen.