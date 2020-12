Koronatartuntojen leviämisen estämiseksi joudutaan vielä noudattamaan suosituksia ja tekemään testejä, ennen kuin väestöä päästään rokottamaan. Kuva: Jussi Leinonen

Koronatilanne Pohjois-Pohjanmaalla ja Suomessa on pahentunut jyrkästi juuri, kun on saatu kauan kaivattu tieto lähiviikkoina alkavista rokotuksista. Vaikka rokoteuutisten myötä on aihetta riemuun, on muistettava, että koronatartunnat leviävät edelleen väestössä kaikkialla Suomessa.

Tilanteen nopea heikentyminen voi edellyttää vielä uusia nykyistä tiukempia rajoituksia. Tärkeää onkin varautua niin, että terveydenhuollon kapasiteetti kestää kuormituksen.