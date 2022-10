New York

Jerry Lee Lewis kuoli 87 vuotiaana. Kuva: PAUL BUCK

Rockmusiikin pioneeri, amerikkalainen solisti ja pianisti Jerry Lee Lewis on kuollut. Lewis kuoli 87-vuotiaana perjantaina, ilmoitti hänen tiedottajansa uutistoimisto AFP:lle.

Tiedottaja kertoi Lewisin kuolleen luonnollisista syistä.

– Hän oli valmis lähtemään, sanoi Lewisin vaimo Judith artistin tiedottajan mukaan.

Lempinimellä Killer (Tappaja) tunnettu Lewis oli Elvis Presleyn ohella varhaisen rock'n'rollin keskeisiä valkoihoisia artisteja. Hänen raju lavaesiintymisensä kulminoitui siihen, että Lewis saattoi sytyttää pianonsa palamaan.

Lewisin suurin menestyskappale oli hänen tavaramerkikseen muodostunut hitti Great Balls of Fire, joka on edelleen eräs kaikkien aikojen myydyimmistä singlelevyistä. Louisianassa etelävaltiossa 1935 syntyneen laulajan läpimurto tuli sitä ennen kappaleella Whole Lotta Shakin' Goin' on.

Lewisin katsotaan antaneen vaikutteita ja inspiraatiota hyvin monille myöhemmille rocksolisteille ja -soittajille. Jerry Lee menestyi myös kantrimusiikin parissa.

Hollyood-tähti Dennis Quiad näytteli Lewisiä elämäkertaelokuvassa Great Balls of Fire, joka tuli valkokankaille vuonna 1989.

Jerry Lee Lewisin siviilielämä oli sekin hyvin värikästä. Hän muun muassa meni vuonna 1958 naimisiin 13-vuotiaan serkkunsa kanssa. Artistin alkoholinkäyttö oli niin ikään runsasta – hänen yltämistään korkeaan ikään on ehditty hämmästellä.

Tulinen luonne vei Lewisin myös muun muassa riitoihin muiden muusikoiden sekä verottajan kanssa.