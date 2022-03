Kanadalainen Danko Jones nähdään Rock In The City -festivaalilla perjantaina 8. heinäkuuta. Kuva: DUSTIN RABIN

Rock In The City -festivaali järjestetään ensimmäistä kertaa kolmipäiväisenä 7.–9. heinäkuuta.

Kuusisaaressa juhlittavalla festivaalilla nähdään muun muassa Five Finger Death Punch (USA), In Flames (SWE), Saxon (UK), Skid Row (USA), Avantasia (DE), Dead By April (SWE), Alestorm (UK), Danko Jones (CAN), Stiff Little Fingers (UK), Battle Beast ja Stam1na.

Kolmekymmentä keikkaa tarjoavan festivaalin kansainvälisistä vieraista torstaina nähdään juuri uuden Carpe Diem -albumin julkaissut pitkän linjan brittibändi Saxon sekä ruotsalaisyhtye Dampf.

Perjantaina vuorossa ovat pitkän uran tehnyt ruotsalaisyhtye In Flames, energisistä live-esiintymisistään tunnettu kanadalainen Danko Jones, yli 20 miljoonaa levyä urallaan myynyt yhdysvaltalaisyhtye Skid Row, skotlantilainen folk metal -yhtye Alestorm, brittiläinen rock-yhtye Massive Wagons ja stoner/blues-vaikutteista hard rockia soittava ruotsalaisbändi Graveyard.

Lauantaina lavalla nähdään yhdysvaltalainen metalliyhtye Five Finger Death Punch, saksalainen Avantasia, belfastilainen punkbändi Stiff Little Fingers, paluun keikkalavoille tekevä ruotsalaisyhtye Sister Sin, saksalainen Doro, ruotsalainen metalcore/pop metal -bändi Dead by April sekä niin ikään Ruotsista kotoisin oleva hard rock -yhtye H.E.A.T.

Kansainvälisten artistien lisäksi festivaaleilla mukana ovat muun muassa Stam1na, alkuvuodesta uuden Circus of Doom -albumin julkaissut Battle Beast, Michael Monroe, Turmion Kätilöt, Brother Firetribe, Melrose ja Viikate.

Kesällä 2019 lanseerattu ja silloin yli 50 000 kävijää kerännyt Rock In The City -festivaalikiertue järjestetään tulevana kesänä Kuopiossa, Vantaalla, Raumalla, Kouvolassa, Oulussa, Rovaniemellä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Keravalla, Joensuussa, Jyväskylässä ja Porissa.