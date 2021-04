Heinäkuulle Ouluun suunniteltu Rock In The City -festivaali perutaan koronatilanteen takia.

Tapahtuman tiedotteessa kerrotaan, että festivaali perutaan kesäkuun ja heinäkuun alun viikonloppujen osalta. Oulussa festivaali oli tarkoitus järjestää 9.–10. heinäkuuta.

Nyt tapahtuma siirretään heinäkuulle 2022. Jo ostetut liput käyvät sellaisinaan ensi vuonna 7.–9. heinäkuuta järjestettäville festivaaleille. Liput voi myös palauttaa halutessaan kesäkuun loppuun mennessä.

Rock In The City -festivaali on peruttu myös Kuopiosta, Raumalta ja Kouvolasta. Loppukesälle on suunniteltu järjestettävän vielä seitsemän festivaaliviikonloppua. Tapahtuman järjestämisen toivotaan onnistuvan Rovaniemellä, Lappeenrannassa, Lahdessa, Keravalla, Joensuussa, Jyväskylässä ja Porissa.