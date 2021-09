Oulu

Oulun kaupungin robottipuhelut tulevat numerosta +358 8 4154 0067.

Oulun kaupunki on tiedottanut keräävänsä kuntalaisten mielipiteitä kaupungin palveluista automaattisilla puheluilla.

Milloin robottipuhelut alkavat, palvelupäällikkö Lotta Löfberg?

Ensi viikolla, eli viikolla 39 alkavat. Puhelut pyritään tekemään alkuviikosta, mutta päivämäärä tarkentuu tämän viikon aikana.

Mistä aiheesta robotti kysyy kysymyksiä?

Ensimmäisen puhelun aiheena on kuntalaisen kokemukset kaupungin digitaalisista palveluista. Syksyn aikana kysellään myös monikulttuurikeskus Villa Victorin palveluihin liittyen. Jälkimmäiselle kyselylle ei ole vielä tarkempaa ajankohtaa tiedossa.

Miten voi tunnistaa, että kyseessä on Oulun kaupungin kysely eikä mikään huijauspuhelu?

Puhelun alussa kerrotaan, että Oulun kaupungilta soitetaan. Minä olen siinä äänessä ja esittelen itseni.

Kerron, että kyseessä on automaattipuhelu, johon kuntalainen voi valita, vastaako vai ei. Kaikki puhelut tulevat samasta numerosta: +358 8 4154 0067. Silloin tietää, että on kyse tästä puhelusta.

Kenelle robotti voi soittaa?

Robotti soittaa noin 10 000 täysi-ikäiselle oululaiselle. Otos edustaa oululaisten sukupuoli- ja ikäjakaumaa.

Numerot on hankittu julkisesta liittymärekisteristä. Yritysnumerot ja numerot, joilla on markkinointikielto, on rajattu pois.

Kauanko kysely vie aikaa?

Noin viisi minuuttia on hyvä varata aikaa. Osaan kysymyksistä vastataan painamalla numeroa, osaan vastataan puhumalla.

Kauanko robotilla kestää soittaa 10 000 oululaiselle?

Yhden päivän. Robotti voi soittaa puheluita yhtä aikaa. Se pystyy soittamaan jopa 3 600 puhelua tunnissa ja muuttamaan vastaukset saman tien raporttimuotoon. Robotti yrittää soittaa samaan numeroon kaksi kertaa. Jos ensimmäisellä kerralla ei vastaa, robotti soittaa uudestaan. Jos vieläkään ei vastaa, robotti lähettää tekstiviestin. Tekstiviestin ohjeiden mukaan on mahdollista soittaa robotille takaisin.

Kuka käsittelee vastaukset?

Me käsittelemme. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Niitä ei henkilöidä, vaan ne käsitellään yleisenä otantana.

Mistä idea robottipuheluiden tekemiseen lähti?

Idea lähti siitä, että on mietitty erilaisia tapoja kysyä kuntalaisten mielipidettä. Robotiikkaa on alettu hyödyntää kunnissa ja kaupungeissa viimeisten vuosien aikana tehokkaasti. Millään muulla tavalla ei saa kartoitettua mielipiteitä yhtä nopeasti.

Paljonko robottipuhelut maksavat Oulun kaupungille?

Puhelurobotiikan kokeilu toteutetaan valtiovarainministeriön hankerahoituksella osana Moda-hanketta.

Millaista vastausprosenttia odotetaan?

Palveluntuottaja On-Time Research Solutions Oy:lta on saatu heidän kokemukseen perustuva arvio, että jos soitetaan 10 000 puhelua, saadaan 1 000 vastausta.