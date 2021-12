Huoneisto palaa kaksikerroksisessa rivitalossa Oulun Kiulukankaalla.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että palon sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Palon sammutus- ja jälkiraivaustöiden arvellaan kestävän kaikkiaan pitkälle iltaan. Kaksikerroksisessa rivitalossa on yhteensä seitsemän asuntoa.

Päivystävä palomestari Kimmo Virkkala kertoo, että palo on saatu hallintaan. Huoneisto, josta palo sai alkunsa, on kärsinyt merkittäviä palovahinkoja. Myös naapurihuoneisto on vaurioitunut palossa. Virkkalan mukaan savuvahinkoja on useammissa asunnoissa.

Rivitalossa oli palon syttymishetkellä 15 henkilöä, joista viisi oli siinä huoneistossa, josta palo sai alkunsa. Kaikki asukkaat pääsivät kuitenkin poistumaan asunnoista, eikä palossa tullut henkilövahinkoja.

– Tässä oli ainekset siihen, että olisi voinut käydä vielä huonommin, Virkkala toteaa.

Virkkalan mukaan varsinaiselle sijaismajoitukselle ei ole kartoituksen perusteella tarvetta. Osa asukkaista pääsee todennäköisesti takaisin asuntoihinsa ja osalle järjestyy majoitus omasta takaa.

Virkkalan mukaan palon syttymissyystä on olettamuksia, mutta hän ei avaa sitä tarkemmin tässä vaiheessa. Palon syy tullaan tutkimaan tarkemmin.

Paikalle on hälytettiin peräti 20 pelastuslaitoksen yksikköä. Kello 11 aikaan paikalla oli vielä kymmenkunta yksikköä.

Hälytys suuresta rakennuspalosta tuli kello 9.44.