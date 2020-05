Meyer Turun telakka on jo päättänyt leikata tuotantoa ja vähentää työntekijöitä. Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toivoo, että tilanteen rauhoittaminen auttaa suomalaista meriteollisuutta toipumaan. Kuva: Kimmo Penttinen

Viisi Euroopan maata on sopinut, että risteilyvarustamot voivat keskeyttää vuodeksi vientiluottojen takaisinmaksun. Suomen Finnvera on mukana järjestelyssä.

Risteilyvarustamojen ja niille risteilijöitä rakentavien telakoiden ahdinkoa pyritään lievittämään vuoden velkalomalla. Varustamot saavat keskeyttää vientiluottojen takaisinmaksun vuoden ajaksi. Luottoja ei voi myöskään irtisanoa sopimusehtoihin vedoten.

Koronavirus on pysäyttänyt risteilyliikenteen kokonaan kaikkialta maailmasta. Varustamoille se on merkinnyt kaiken tulovirran äkillistä katkeamista. Eurooppalaisen telakkateollisuuden kannalta varustamojen tilanne on hyvin huolestuttava.