Koronarokotteita saa monilla paikkakunnilla myös ilman ajanvarausta. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Pohjois-Pohjanmaa on edelleen koronaepidemian perustasolla. Asiasta linjasi tiistaina kokoontunut alueellinen koronakoordinaatioryhmä.

Koronakoordinaatioryhmän mukaan koronatartuntoja todetaan yhä jonkun verran, mutta tartuntojen lähteet ovat hyvin tiedossa. Lisäksi sairaalahoidon tarve on pysynyt toistaiseksi vähäisenä Pohjois-Pohjanmaalla.

Tavoiteltu 80 prosentin rokotekattavuus vaatii vielä hieman yli 39 000 koronarokotteen toista annosta. Kaikkiaan täyden rokotesaran on nyt saanut 68,8 prosenttia yli 12-vuotiaista alueen asukkaista.

Alueellisen koronakoordinaatioryhmän johtajan, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevalan mukaan rokotuksissa on vielä varaa parantaa, vaikka rokotuskattavuus onkin kasvussa. Vanhemmissa ikäryhmissä on Nevalan mukaan vielä verrattain korkea noin 10–20 prosentin osuus rokottamattomia.

– Iän lisäksi esimerkiksi ylipaino tai perussairaudet aiheuttavat riskin sairaalahoitoa vaativalle koronataudille, joten erityisesti näissä ryhmissä rokotteen ottaminen olisi todella tärkeää, Nevala sanoo tiedotteessa.

Maskin käyttöä suositellaan ruuhkaisissa sisätiloissa, etätyösuositus päättyy

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti viime viikolla maskisuositustaan. Alueellisen koronakoordinaatioryhmän mukaan maskin käyttäminen on tärkeää ruuhkaisissa sisätiloissa ja etenkin sellaisilla henkilöillä, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille suositellaan maskin käyttöä niissä tilanteissa, kun he ovat lähikontaktissa asiakkaisiin tai potilaisiin. Vierailijoille maskin käyttöä suositellaan, kun he ovat lähikontaktissa potilaisiin tai henkilökuntaan.

Etätyösuositus päättyy Pohjois-Pohjanmaalla 15. lokakuuta. Samaan aikaan päättyy myös valtakunnallinen etätyösuositus.