Koronarokotukset jatkuvat ympäri maata. Arkistokuva. Kuva: Kaisa Vänskä

Oulun kaupunki tiedottaa, että koronaviruksen riskiryhmään 2 kuuluvat 55–64-vuotiaat voivat nyt varata ajan koronarokotukseen.

Rokotuksissa käytetään Biontech-Pfizerin rokotetta.

Rokotteeseen ovat oikeutettuja riskiryhmään 2 kuuluvat 55–64-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi jatkuvaa lääkitystä vaativa astma, vaikea sydänsairaus ja ykköstyypin diabetes. Tietoa riskiryhmään liittyvistä sairauksista löytyy Oulun kaupungin verkkosivuilta.

THL:n linjauksen mukaisesti samassa taloudessa asuvia henkilöitä ei rokoteta riskiryhmään kuuluvien rokotusten yhteydessä.

Rokotusta varten on varatta etukäteen aika. Ajan voi varata hyvinvointipalveluiden nettiajanvarauksesta tai puhelimitse koronarokoteajanvarauksesta, jonka puhelinnumero on 08 558 41415. Puhelinpalvelu on auki maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaina kello 8–15.

Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että jos ajan varaa puhelimitse, on suositeltavaa jättää takaisinsoittopyyntö. Linjalle ei kannata jäädä odottamaan, eikä soittaa numeroon useita kertoja.

Toisen henkilön puolesta ajan voi varata vain puhelimitse.

Lisäohjeita löytyy kaupungin verkkosivuilta.