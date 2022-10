– Kanto ei kerro kaadetun puun todellista kuntoa. Puu on voinut olla jostakin kohdasta heikkokuntoinen ja vaarassa katketa myrskyssä, puistorakennuspuutarhuri Tomi Supperi sanoo. Puiston eteläosan kahdesta poppelista toinen kaadettiin ja toinen jätettiin pystyyn Jääkärinmuistomerkin viereen. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun keskustassa sijaitsevan Vaaranpuiston peruskorjaus on alkanut puiston eteläpäästä. Kaupunginojanvarren puut on suurelta osin kaadettu ja ennen lumentuloa on tarkoitus tehdä massanvaihtotöitä. Työmaa on aidattuna koko talven.

Isojen puiden kaataminen ja paljaaksi käynyt kaupunkimaisema ovat herättäneet hämmennystä ja jopa järkytystä kaupunkilaisten keskuudessa.