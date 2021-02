Kuva: Jussi Leinonen

Riski muuntovirukselle on lisääntynyt myös Oulun alueella liittyen rajanylityksiin ja Skellefteån Northvolt -tehtaan koronaryppääseen.

Kaikkien kyseisestä kohteesta Suomeen matkustavien tulee käydä rajalla testissä ja jäädä joukkoliikennettä välttäen omaehtoiseen karanteeniin (mikä tarkoittaa, että pysytään kotona, ei käydä työssä, kaupassa, kaupungilla, eikä ystävien luona).

Kaikki kyseisestä kohteesta saapuneiden näytteet sekvensoidaan muuntoviruksen toteamiseksi. Toistaiseksi Oulussa otetuista näytteistä ei ole havaittu muuntovirusta.

Sunnuntaina on Oulussa iltapäivään mennessä todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartuntalähteenä on ollut työpaikalta saatu tartunta.

Karanteeniin ei ole asetettu iltapäivään mennessä yhtään uutta henkilöä. Tänään ei myöskään ole tullut ilmi uusia joukkoaltistuksia.

Oulussa tällä viikolla sunnuntaihin iltapäivään mennessä todettu 43 uutta tartuntaa, mikä on noin kolmanneksen vähemmän kuin viime viikolla samaan aikaan.

Karanteeniin on asetettu 111 henkilöä, mikä on yli puolet vähemmän kuin viime viikolla samaan aikaan. Joukkoaltistuksia on tullut yksi, mikä on vain neljännes siitä mitä viime viikolla samaan aikaan.

Oulussa koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 60,7. Pohjois-Pohjanmaalla 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 47,9. Molemmat luvut ovat laskussa.

Oulu on edelleen epidemian toiseksi vakavimmassa eli kiihtymisvaiheessa, mutta etenemässä vähitellen lievimmälle eli perustasolle.

Muuntovirus voi levitessään muuttaa tilannetta nopeastikin. Riski myös tavanomaisille tartuntaryppäille on edelleen suuri.

Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa kolme koronapotilasta. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa 6 koronapotilasta. Sairaalahoidon tarve ei ole kasvussa.