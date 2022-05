Oulu

Julkaistun levyn kappaleet ovat yksin Riku Rousun käsialaa, mutta jatkossa tarkoitus on toimia toisinkin. Kuva: Pekka Kallasaari

Riku Rousu on tyytyväinen. Monesta yhteydestä tutun muusikon luotsaaman Roku Rousu & The I.O.N.S. -bändin levy The Imaginary One-Night Stands julkaistiin toukokuun alussa.

– Hyvät fiilikset. Levyn tekeminen oli hyvä rypistys, Rousu sanoo.