Yleensä parkissa ei tarvitse hyvällä säällä kauan seistä, kun kyytiläisiä ilmaantuu, sanoo Biketaxi-yrittäjä Aatu Tuomisto (etualalla). Takana kuljettaja Joona Lehto. Kuva: Susanna Eksymä

Etelän lomakohteista tutut riksat eli pyörätaksit ilmestyivät Oulun katukuvaan vappuna.

– Lähdimme viidellä pyörätaksilla kokeilemaan, miten tällainen uusi elämyskyytipalvelu otetaan Oulussa vastaan. Nyt voi jo sanoa, että ensimmäinen kesä on ollut menestys, Biketaxi-yrittäjä Aatu Tuomisto, 21, iloitsee.

Pyörätakseilla on ollut Oulun kesässä niin kova kysyntä, että viime viikolla kuljetuskalusto kasvoi puolella.

– Ennakoimme, että kesän ensimmäisenä festariviikonloppuna kiirettä tulee pitämään. Tavallisenakin viikonloppuna poljettavaa on riittänyt kiitettävästi. Tähän mennessä annetut kyydit voi laskea jo tuhansissa, Tuomisto sanoo.

Tuomisto luotsaa pyörätaksiyritystä franchising-pohjalta yhdessä tällä hetkellä armeijassa olevan ikätoverinsa Pyry Korhosen kanssa.

– Olimme viime kesänä renkeinä Kuopiossa. Kokemus oli niin hyvä, että uskalsimme lähteä kokeilemaan siipiämme yrittäjinä Ouluun, vaikka kaupunki ei ollut meille entuudestaan tuttu. Olin itse käynyt täällä aiemmin vain kaksi kertaa, Tuomisto kertoo.

Hikinen kesätyö

Biketaxi työllistää tällä hetkellä Oulussa yrittäjäkaksikon lisäksi kymmenen kuljettajaa. Yksi heistä on oululainen Joona Lehto, 21.

– Tämä on ollut hikinen, mutta mukava kesätyö, Lehto hymyilee.

Riksat liikkuvat Oulussa maanantaista keskiviikkoon sekä sunnuntaina päivisin, torstaina, perjantaina ja lauantaina aamun pikkutunneille saakka.

– Vuorot ovat yleensä 6-8 tunnin mittaisia, joskus pidempiäkin. Keskimäärin kilometrejä tulee illan aikana hieman vajaat sata, Lehto arvioi.

Riksojen toimintasäde on noin viidestä kymmeneen kilometriä Oulun ydinkeskustasta.

– Pisimmillään olen heittänyt keikan Kempeleeseen. Siinä meni noin 50 minuuttia asiakkaat kyydissä ja 40 minuuttia takaisin, Lehto kertoo.

Täysin lihasvoimien varassa riksojen kuljettajat eivät ole, sillä kolmirattaiset ja seitsemänvaihteiset pyörät ovat sähköavusteisia.

– Kyllä tämä siltikin ihan urheilusta käy. Parituhatta kaloria kuluu vuoron aikana helposti.

Helteet eivät ole helpottaneet kuljettajan hommia, sillä lämpimällä ja aurinkoisella säällä kyytejä on eniten.

– Kyllä siinä on juomavettä kulunut kun on 30 asteen paahteessa veivannut.

Lehdon mukaan riksakuskin työssä palkitsevinta on hyväntuuliset asiakkaat.

– Porinaa on riittänyt ja lähes jokaisella kyydistä poistuvalla on ollut jotain positiivista sanottavaa. Hilpeimmät kyydit ovat olleet viikonloppuiltoina. Silloin tyypillisin kyyti on baarista toiseen. Valomerkin jälkeen juhlijoita kyyditään kotiin.

Minuuttiperusteinen hinnoittelu

Riksakyyti maksaa euron minuutilta.

– Keskimääräinen tuntivauhti on asiakkaat kyydissä noin kymmenen kilometriä tunnissa. Maksimivauhti on 25, Joona Lehto arvioi.

Riksan saa tilattua soittamalla, netistä varaamalla tai lennosta.

– Kuopiossa kokeillaan tänä kesänä mobiilisovellusta. Se saadaan ehkä käyttöön Oulussakin ensi kesänä, Aatu Tuomisto sanoo.

Riksat ovat siis tulleet Oulun katukuvaan jäädäkseen?

– Ehdottomasti! Pyörät pistetään talviteloille syyskuun lopussa ja aloitamme jälleen toukokuussa 2022.