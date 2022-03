Helsinki

Oikeuden päätös rikollisryhmä United Brotherhoodin lakkauttamisesta on saanut lainvoiman. Hovioikeudesta kerrottiin keskiviikkona STT:lle, että asiassa ei ole haettu valituslupaa korkeimmasta oikeudesta (KKO).

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi United Brotherhoodin (UB) ja sen alaisuudessa toimineen Bad Unionin (BU) lakkautettaviksi viime vuoden helmikuussa.

UB:n johtajaksi katsottu Tero Holopainen valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa. Hovioikeuden päätökseen olisi vielä voinut hakea valituslupaa KKO:sta, mutta näin ei tapahtunut.

Syyttäjä ja Poliisihallitus vaativat lakkauttamista

Käräjäoikeuden tuomion mukaan UB ja BU olivat järjestäytyneet vakavien rikosten tekemiseksi ja toimivat olennaisella tavalla vastoin lakia ja hyviä tapoja. Lakkauttamista vaativat syyttäjä ja Poliisihallitus.

– Käräjäoikeus katsoo, että UB:n ja BU:n toiminta on ollut niin räikeällä tavalla lainvastaista, että yleinen etu vaatii niiden lakkauttamista. Varoitusta ei voida katsoa riittäväksi seuraamukseksi, tuomiossa sanottiin.

Oikeus vetosi päätöksessään muun muassa rikostuomioihin, joissa UB:n jäsenten on katsottu tehneen rikoksia ryhmän nimissä.

– UB:n toiminnassa on tehty huomattavan suuri määrä vakavia rikoksia. Erityisesti on huomioitava kiristysrikosten suuri määrä, joiden kohteeksi ovat joutuneet yksityishenkilöt.

United Brotherhoodiin kytkeytyvässä esitutkinnassa kuvattiin vuonna 2013 UB Oulun täysjäsenen nahkaliivit. Kuva: Poliisi

PVL lakkautettiin aiemmin, Cannonball-käsittely alkaa ensi kuussa

Suomessa yhdistyksen lakkauttaminen on erittäin harvinaista. Syksyllä 2020 KKO määräsi uusnatsijärjestön Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkautetuksi.

Päijät-Hämeen käräjillä on vireillä lakkauttamiskanne moottoripyöräjengi Cannonballista. Cannonballin ja sen alayhdistyksen Squad 32:n lakkauttamista vaativat syyttäjät, joiden mukaan Cannonball on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen. Cannonballin edustajat ovat kiistäneet väitteen.

Pääkäsittely kanteesta alkaa 27. huhtikuuta.