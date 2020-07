Keskusrikospoliisin mukaan doping- ja lääkeaineiden rikoksista on kuultu ja on ollut kiinniotettuna esitutkinnan aikana lähes 20 henkilöä. Kaksi heistä on yhä vangittuna. Kuvituskuva. Kuva: Joel Maisalmi

Esitutkinnassa on selvitetty useita kymmeniä maahantuotuja pakettilähetyksiä, joista on löydetty dopingaineita. Viranomaisten mukaan doping- ja lääkeaineita on myyty Suomessa eteenpäin pääosin Tor-verkon kauppapaikoilla ja toimitukset myyjiltä ostajille on toteutettu yleensä postipaketeilla.

– Tulli ja poliisi takavarikoivat huomattavia määriä doping- ja lääkeaineita sekä postiliikenteestä että kotietsinnöillä. Lisäksi saimme Tor-verkossa toimineen Silkkitie-kauppapaikan takavarikoitujen palvelintietojen perusteella selvitettyä asiakkaille päätyneitä myyntejä vuosilta 2017–2019, Tullin tutkinnanjohtaja Pekka Jauhola kertoo Tullin julkaisemassa tiedotteessa.

Esitutkinnassa on takavarikoitu dopingaineita määrä, joka olisi riittänyt yli 3 500 väärinkäyttöjaksoon. Tullin mukaan esimerkiksi tablettimuotoisia dopingaineita epäillään tuodun maahan ja välitetyn lähes 100 000 kappaletta ja ampulleihin pakattuja nestemäisiä dopingaineita noin 20 litraa.

Rikoskokonaisuudessa epäillään myös myydyn yli 27 000 tablettia reseptilääkkeiksi luokiteltuja lääkevalmisteita. Esitutkinnassa selvisi myös, että epäillyt olivat hankkineet dopingtablettien tekoon soveltuvan koneen, mutta eivät ennättäneet aloittaa tablettien tekoa.

Yli 20 henkilöä otettiin kiinni esitutkinnassa

Viranomaiset arvioivat, että myyntejä on tehty pelkästään Tor-verkossa noin 350 000 eurolla. Rahaliikenne on toteutettu pääasiassa Bitcoineilla, mutta myös käteisellä. Esitutkinnassa on takavarikoitu sekä käteistä että Bitconeja.

Aineita on hankittu etenkin Baltiasta, Romaniasta ja Bulgariasta. Saksan tulli takavarikoi yhden huomattavan suuren lähetyksen syksyllä 2019.

– Tutkittava rikoskokonaisuus on varsin laaja: esitutkinnassa on kuultu ja on ollut kiinniotettuna lähes 20 henkilöä, ja edelleen kaksi on vangittuna. Olemme tehneet tutkinnassa myös paljon kansainvälistä viranomaisyhteistyötä, KRP:n rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi kertoo.

Rikosvyyhdissä tutkintanimikkeinä ovat olleet muun muassa useita törkeitä dopingrikoksia, salakuljetus ja lääkerikos. Kokonaisuudessa on tutkittu myös esimerkiksi ampuma-aserikosta, rahanpesua, huumausainerikosta ja törkeää velallisen epärehellisyyttä.

Rikosasia siirtyy lähiaikoina syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle.