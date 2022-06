”Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme” – ruoka on elämän ehto ja rukouksen väärti. Nyt on käynnissä kriisi, joka on palauttanut pohtimaan ikiaikaisia kysymyksiä: Riittääkö ruoka ja riittävätkö ihmisten rahat ruokaan?

Viime aikoihin asti ruokaturvan kehitys on ollut maailmanlaajuinen menestystarina: 50 vuotta sitten yli kolmasosa ihmiskunnasta näki nälkää. Kohenevan kehityksen myötä nälkäisten osuus oli pudonnut pari vuotta sitten jo reilusti alle kymmenesosaan.