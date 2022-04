Metsä on aina ollut suomalaiselle turva. Se on antanut ruokaa, lämpöä, rakennustarvikkeita, suojaa ja piilopaikan vainolaiselta. Metsän uumenien piilopirteissä ja luolissa on pakoiltu valloittajaa tai yhteiskunnan vaativaa kättä Jukolan veljesten tapaan.

Toisen maailmansodan aikana metsäinen maasto antoi suomalaisille mahdollisuuden pärjätä ylivoimaista vihollista vastaan. Sissisodankäynnille otolliset olosuhteet olivat suomalaiselle tutut, mutta idän aroilta tullut vihollinen pärjäsi niissä heikommin.