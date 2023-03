Helsinki

Erä Riitan Herkku -brändin kanapizzoja vedetään takaisin listerialöydöksen vuoksi.

Riitan Herkku Oy kertoo, että takaisin vedettävä tuote on Kana Senttipizza 280g. Mikäli sen parasta ennen -päiväys on 6.4.–9.4.2023, tuote vedetään takaisin. Tuotteen valmistaja on Härmä Food Oy.

Erästä Riitan Herkun kanapizzoja on löytynyt listeriabakteeria.

Riitan Herkun mukaan tuotteen voi palauttaa sen ostopaikkaan. Ostos hyvitetään.

Saastuneiden elintarvikkeiden välityksellä saatu listeriabakteeri voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen kaltaisia oireita. Oireet voivat alkaa viikon tai vasta parin kuukauden kuluttua.

Pahimmillaan tartunta johtaa yleistulehdukseen, aivokalvontulehdukseen ja kuolemaan. Perusterveet aikuiset ja lapset sairastuvat kuitenkin harvoin vakavasti.