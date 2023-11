Säät ovat muuttuneet retkiluistelun kannalta suosiollisemmaksi Pohjois-Suomessa. Tähän saakka yhdistystoiminta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle, mutta nyt tilanteeseen on tulossa muutos, sillä Suomen Retkiluistelijat (SRL) on laajentamassa toimintaansa myös Pohjois-Suomeen ja Lappiin.

Toki luistelukausi on edelleen Etelä-Suomessa pidempi, sillä lumi tulee sinne myöhemmin kuin muualle Suomeen.

Ongelmana pohjoisessa on ollut se, että harrastajia riittää, mutta yhdistyksen jäseniä on vähän. Sen takia myös pätevät ja koulutetut vetäjät puuttuvat.

Retkiluistelu on luistelua luonnonjäillä. Pääasiallisimmat retkikohteet ovat meren ja järvien jäät.

Laji on tullut Ruotsista Suomeen 1970-luvulla.