Hirvijahdista varoitetaan usein tilapäisillä merkeillä. Kuva: Pentti Vuosaari

Metsähallitus varoittaa Sanginjoella retkeileviä alueella lauantaina alkavasta hirvenmetsästyksestä. Retkeilijöitä suositellaan liikkumaan merkityillä reiteillä sekä käyttämään värikkäitä vaatteita ja hämärän aikaan otsalamppua.

Metsähallitus muistuttaa myös, että koirien irtipito on sallittua vain maanomistajan luvalla.

Metsästysporukka ottaa huomioon, että alueella on paljon retkeilijöitä ja huolehtii omalta osaltaan turvallisuudesta. Varoitustauluja on viety maastoon reittien lähtöpisteille.

Valtion omistamilla alueilla Sanginjoella metsästää kolme alueella jo pitkään toiminutta metsästysseuraa.

Retkeilijät, marjastajat ja sienestäjät saavat lauantaista lähtien Pohjois-Suomessa huomioida hirvijahdin yleisemminkin, sillä varsinainen hirven metsästysaika alkaa lauantaina 7.10. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa.

Muualla Suomessa varsinainen hirven metsästysaika alkaa viikkoa myöhemmin eli 14.10.

Hirvijahdin ensimmäinen vaihe on jo takana, sillä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella hirveä sai metsästää syyskuun alusta 21.9. alkaneeseen kiimarauhoitukseen asti. Muualla maassa hirveä on saanut metsästää vahtimalla pellolta syyskuun alusta. Hirvieläinten vahtimismetsästyksen tavoitteena on vähentää sato- ja liikennevahinkoja.

Hirven metsästysaika päättyy koko maassa 15.1.2024.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 4,4 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 77 000 hirveä. Hirvikanta on pienimmillään yli 20 vuoteen.