Vuoden startup-yritykseksi Oulussa valittu Resistance Games Oy on perustettu vuonna 2018, mutta varsinaiset toimet pelituotannon aloittamiseksi aloitettiin 2019. Yrityksen ensimmäinen PC-peli tuli markkinoille syksyllä 2020. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Vuoden 2019 yrityspalkinnot jäivät Oulun kaupungilta koronapandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi jakamatta, minkä vuoksi vuoden 2020 yrityspalkintojen valinnassa huomioitiin vuoden 2019 ehdotukset.

Business Oulun johtokunta päätti tänä vuonna myöntää vuoden startup-yrityksen palkinnon Resistance Games Oy:lle, vuoden vientiyrityksen palkinnon Visidon Oy:lle ja Stiiknafuulia-palkinnon Hukka Oy:lle.

Resistance Games Oy on peliyritys, joka on onnistunut harvinaisessa asiassa: kovasti kilpailluilla PC-pelien markkinoilla yritys on kyennyt suoraan nousemaan sarjaan, jossa julkaisijat ennakkorahoituksellaan mahdollistavat pelin kehityksen.

Resistance Games Oy on perustettu 2018 mutta varsinaiset toimet pelituotannon aloittamiseksi käynnistettiin 2019. Yrityksen ensimmäinen PC-peli tuli markkinoille syksyllä 2020.

Visidon Oy on Oulun yliopiston konenäkötutkijoiden vuonna 2006 perustama yritys. Yrityksen ohjelmistoratkaisut tarjoavat ratkaisuja muun muassa mobiililaitteiden automaattiseen kuva- ja videoanalysointiin, kasvojen tunnistukseen ja 3D-kuvantamiseen.

Yrityksen asiakkaat ovat alusta lähtien olleet ulkomailla. Yrityksen liikevaihdosta 100 prosenttia on vientiä. Päämarkkina-alueet löytyvät Aasiasta ja USA:sta.

Yrityksen pääomistus jakaantuu perustajatiimin kesken. Liikevaihto on kasvanut viidessä vuodessa yli 12 miljoonaan euroon.

Liikuntakeskus Hukka on liikunta-alan perheyritys, jolla on Oulussa pitkät perinteet. Yritystoiminta alkoi jo vuonna 1976, kun Seppo ja Jouko Rounaja perustivat Oulun Heinäpäähän Oulun Squashhallit Oy:n. 1980-luvulla toiminta laajeni ja squashin yhteyteen rakennettiin myös tenniskentät. 1990-luvulla kuvioihin tulivat tanssisalit, kiipeilyseinä ja budolajien tatamit. Vuodesta 2004 alkaen toiminta on jatkunut kuntoklubina, jossa toteutuu lähes 600 000 treeniä vuodessa. Toiminta on laajentunut neljästä squashkentästä yli 10 000 neliömetrin liikuntakeskukseksi. Viime vuosien aikana Hukka Oy on avannut myös kaksi uutta kuntosalia Ouluun.

Vuoden ekosysteemitoimijan palkinto myönnettiin Kielo Growth Oy:lle, joka on Oulussa toimiva yksityisomisteinen yrityshautomo ja aikaisen vaiheen sijoittaja.

Kielo Growth on palkinnon perustelujen mukaan merkittävästi edistänyt oululaisten startup-yritysten mahdollisuuksia menestyä ja tarjonnut jäsenyrityksilleen yhteisön, missä startup-yritykset ovat voineet verkostoitua ja jakaa kokemuksiaan.

Kielo Growth on sijoittanut 19 startup-yritykseen yhteensä yli miljoona euroa. Yrityshautomossa on jäseninä 40 yritystä, joissa työskentelee noin 150 henkeä.