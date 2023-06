Markus Heikkinen (edessä), Ville Aalto ja Jaakko Ahola suuntasivat viettämään juhannusta Aallon lapsuudenkotiin Kempeleeseen. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Aurinko paistaa taivaan täydeltä, mutta Kiikelissä on tyhjää. Eikä ihme, sillä kello on juuri lyönyt kolme. On vasta torstai.

Siitä huolimatta, osa on aloittanut juhannuksensa hyvissä ajoin.