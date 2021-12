Jos konsulttitoimistoja ja työpaikkasivuja on uskominen, henkilöbrändi on kaikki kaikessa. Oma osaaminen on osattava tiivistää niin ytimekkäästi, että sen voisi tarvittaessa ladella vaikka samaan hissiin sattumalta osuneelle rekrytoijalle.

Talousjärjestelmämme on luonut systeemin, jossa jokaisen työntekijän tai sellaiseksi pyrkivän on luotava itselleen tarkkarajainen ekolokero ja pysyttävä siinä. Osaajien kapein kärki on haluttua työvoimaa, mutta monialaisia jokapaikanhöyliä pidetään epämääräisinä haahuilijoina.