Kuva: Vesa Joensuu

Raahessa tiellä 88 on sattunut liikenneonnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut ja sen kuljettamia teräskeloja on levinnyt tielle.

Pelastuslaitoksen tietojen mukaan onnettomuudessa ei ollut osallisena muita ajoneuvoja. Henkilövahinkoja ei sattunut.

Tarkempi onnettomuuspaikka on noin viisi kilometriä Annanmäeltä Kopsan suuntaan.

Liikenne on poikki molempiin suuntiin ja autoilijat ohjataan kiertotielle Mattilanperäntien kautta.

Onnettomuus sattui kello 7.16 maanantaiaamuna. Pelastuslaitoksen arvion mukaan onnettomuuspaikan raivauksessa kestää 3–6 tuntia.

Video: Vesa Joensuu

Uutista päivitetty kello 8.13 uusilla tiedoilla.