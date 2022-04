Raskas ajoneuvo kaatui nelostiellä Temmeksellä maanantai-iltana. Kuva: Kari

Raskas ajoneuvo kaatui ojaan nelostiellä Temmeksellä maanantai-iltana.

Liikenne ei pääse kulkemaan normaalisti, ja tapahtumapaikalla on liikenteenohjaus. Tilanne jatkuu edelleen tiistaiaamuna. Kahdeksan jälkeen tieliikennekeskuksesta kerrottiin, että tilanne on muuttunut ja ajokaistaa on kavennettu.

Onnettomuus sattui noin kello 20.30. Poliisin Oulun johtokeskuksesta kerrotaan, että ajoneuvon nostotyöt aloitetaan, kunhan liikenteen määrä vähenee.