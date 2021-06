Nelostiellä sattui kuuden aikaan sunnuntaiaamuna liikenneonnettomuus, jossa tyhjä säiliörekka ja henkilöauto törmäsivät kaarteessa. Tapahtumapaikka on noin seitsemän kilometriä Vaskikellon huoltoasemalta etelään.

Törmäyksen seurauksena molemmat ajoneuvot syttyivät palamaan ja vaurioituivat pahasti. Onnettomuuspaikalle hälytettiin pelastuslaitoksen yksiköitä Pyhäjärven, Haapajärven ja Kärsämäen paloasemilta.

Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että henkilöauton kuljettaja menehtyi onnettomuuspaikalla. Rekan kuljettaja selvisi onnettomuudesta ilman vakavia vammoja ja hänelle on tarjottu kriisiapua.

Palo saatiin sammutettua sunnuntaiaamun aikana ja onnettomuuspaikka on raivattu, mutta tien päällyste on vaurioitunut. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja alueen nopeusrajoitus on poikkeuksellisesti 50 km/h.

Raivauksen ajan tie on poikki ja kiertotiejärjestely kulkee pohjoisesta tultaessa Haapajärven kautta teiden 27 ja 658 kautta. Etelästä tultaessa kiertotie kulkee Suezintien eli teiden 560 ja 27 kautta.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Juttu päivitetty klo 9.10. Tarkennettu tiedot onnettomuusalueen kiertotiejärjestelyistä.

Päivitetty klo 9.44. Tietoja tarkennettu kauttaaltaan.

Päivitetty klo 10.28. Tiedot henkilövahingoista.

Päivitetty klo 11.16. Tien raivaustyöt jatkuvat.

Päivitetty klo 11.56. Onnettomuuspaikka on raivattu, mutta tien päällyste on vaurioitunut.