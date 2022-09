Tielle kaatunut rekan perävaunu tukkii tien 86 eli Sievintien Ylivieskassa. Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrotaan, että se sai hälytyksen onnettomuudesta Sievintien ja Kiusantien risteykseen puoli viiden aikaan aamulla.

Sievin suunnasta Ylivieskaan päin matkalla ollut täysperävaunurekka oli ajautunut tuntemattomasta syystä ulos tieltä, minkä seurauksena rekan perävaunu kaatui tielle tukkien sen kokonaan. Vetoauto pysyi kuitenkin pystyssä.

Sievintie on tapahtuneen vuoksi poikki onnettomuuspaikan kohdalta toistaiseksi. Pelastuslaitokselta arvioidaan tilanteen kestävän tunteja. Paikalle on järjestetty kiertotie, joka kulkee Perkkiöntien ja Kokkolantien kautta. Paikalla on myös liikenteenohjaus.

Rekan lastina oli pelastuslaitoksen mukaan kappaletavaraa, kuten esimerkiksi elintarvikkeita. Rekan kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa.