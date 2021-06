Kempeleen ja Tupoksen liittymien välisellä moottoritieosuudella Limingassa on rekan peräkärry kaatunut tielle. Jyväskylän suuntainen liikenne on poikki, raivaustyö on käynnissä.

Tieliikennelaitos ilmoittaa, että onnettomuuspaikan voi kiertää tien 847 eli niin sanotun vanhan nelostien kautta.

Kalevan lukijoiden mukaan myös kiertotie on poikki Kempeleen ja Tupoksen välillä. Tielle kaatunut valopylväs estää liikenteen Tupoksesta Kempeleen suuntaan. Kempeleestä Tupokseen liikenne kulkee juuri nyt kevyen liikenteen väylän kautta.

Kalevan lukijan lähettämä kuva niin sanotulta Vanhalta Nelostieltä, eli tieltä 847. Kuva otettu kello 16.15. Kuva: Jyrki Autio

Uutinen päivittyy.

Päivitetty klo 16.31. Lisätty tieto kiertotiestä sekä tielle kaatuneesta valopylväästä.

Klo 16.49. Lisätty lukijan kuva kiertotieltä. Korjattu kiertotie 487 oikeaan muotoon: 847.