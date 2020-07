Stillkuva Lost Boys -elokuvasta. Kuva: Joonas Neuvonen

Vuonna 2010 julkaistun Reindeerspotting – pako Joulumaasta -dokumenttielokuvan itsenäinen jatko-osa Lost Boys saa ensi-iltansa Suomen elokuvateattereissa 25. syyskuuta, tiedottaa SF Studios.

Lost Boys -elokuvan Kaakkois-Aasiaan juhlimaan matkaavista miehistä Jani tunnetaan Reindeerspottingin päähenkilönä ja Joonas sen ohjaajana. Lost Boys -elokuvan päähenkilö on Joonas itse.

Tiedotteen mukaan seksin, huumeiden ja kuoleman täyteinen peittelemätön tositarina Lost Boys kertoo siitä, mitä tapahtui vuosikymmen sitten, kun rovaniemeläisiä huumeidenkäyttäjiä kuvanneen Reindeerspottingin ensi-iltamenestyksen ikuisia jatkoja viettäneet kaverukset muuttuivat kuolemattomista kuolevaisiksi. Juhlat loppuvat, kun Joonaksen kaverit katoavat ja Jani kuolee väkivaltaisesti Kambodžan Phnom Penhissä.

Elokuvan ovat ohjanneet Joonas Neuvonen ja Sadri Cetinkaya. Alun perin Joonas otti kameran mukaan Kaakkois-Aasiaan kuvatakseen lisämateriaaleja Reindeerspotting-elokuvan DVD-julkaisuun. Materiaalista syntyi lopulta kokonaan uusi elokuva, jonka tekemiseen meni keskeytyksineen kokonainen vuosikymmen.

– Lost Boys -elokuvan tuotantoprosessi on ollut omituinen ja yllättävä. Se on edellyttänyt kestävyyttä ja taitoa sen tekijöiltä sekä kärsivällisyyttä elokuvan rahoittajilta ja minulta sen tuottajana. Teoksen syntyprosessi on ollut aivan omalakisensa. Jos herään yöllä miettimään töitäni, niin tämä on se projekti, jonka kanssa valvon, kertoo elokuvan tuottaja Miia Haavisto tiedotteessa.

Dokumentin tuottavat Helsinki-filmi ja Tekele Productions ja sen levittää SF Studios. Elokuvaa ei ole vielä luokiteltu, mutta sen ikärajaksi asettunee K-18.